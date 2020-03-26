Тайсон назвал самого неудобного соперника за всю карьеру

Американец вспомнил бой, который состоялся в 1986 году
#Тайсон
Источник – Ibtimes.
Самым неудобным соперником в карьере легендарного американского ексчемпіона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона был Хосе Рибальта.
Об этом заявил сам Тайсон.
“Я попадал по Хосе Рибальта всеми ударами, которыми только мог, а он их брал и возвращался в бой снова и снова. Он стоял прямо передо мной и был очень силен в клинчах”, – заявил Тайсон.
Бой Тайсон – Рибальта состоялся в 1986 году. Тогда кубинец уступил досрочно в десятом раунде.
Напомним, Майк Тайсон мощно нокаутировал Эминема.
Источник: champion.com.ua