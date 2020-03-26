Тренер Гвоздика указал на проблему Руиса

Тедди Атлас прокомментировал проблемы Энди Руиса с едой

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Источник – sport.ua.

Ексчемпіон мира Энди Руис имеет проблемы с лишним весом.

Об этом рассказал тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас.

“Не хотелось бы звучать грубо, но у Руиса есть проблемы с едой. Если, допустим, у вас есть парень, которого вы хотите спасти от наркотиков, то что делать? Правильно, ограничивать его.

Это же надо сделать с Энди”, – считает Атлас.