Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксТренер Гвоздика указал на проблему Руиса
Бокс

Тренер Гвоздика указал на проблему Руиса

AdminНет комментариев
Добавлено

Тедди Атлас прокомментировал проблемы Энди Руиса с едой

#Руис, #бокс

Источник – sport.ua.

Ексчемпіон мира Энди Руис имеет проблемы с лишним весом.

Об этом рассказал тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас.

“Не хотелось бы звучать грубо, но у Руиса есть проблемы с едой. Если, допустим, у вас есть парень, которого вы хотите спасти от наркотиков, то что делать? Правильно, ограничивать его.

Это же надо сделать с Энди”, – считает Атлас.

Ранее, Определился следующий соперник Руиса.

Читайте также:  Назвали имя самого идеального соперника для Ломаченко

Напомним, Джошуа хочет драться с Фьюри.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик: Слишком много паники вокруг коронавирус

Усик: Маску не ношу, потому что она разносит бактерии

Джошуа самоізолювався через коронавирус

Усик про коронавирус: Мы голову забиваем лишним

Как Владимир Кличко косил от тренировок. Малоизвестные факты из жизни чемпиона

Закрыть