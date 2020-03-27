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Украинцы Продан и Редкач договорились о бое

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Украинцы передерутся в титульном поединке

#Редкач, #Продан

Источник – Tribuna.com.

Максим Продан (18-0-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) дали принципиальное согласие на проведение боя за пояс IBF в полусреднем весе.

Об этом заявил Продан.

“Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу.

Редкач согласился, теперь дело только за Эдди Гірном и его готовностью вступить в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает”, – сказал Продан.

Ранее, в сборной Турции зафиксировано два случая коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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