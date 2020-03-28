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Буценко не верит в слухи об опасности коронавирус

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Николай Буценко прокомментировал пандемию коронавирус

#Буценко, #бокс, #Лондон

Источник – xsport.ua.

Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко не сильно верит в опасность коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

Олимпиаду перенесли на 2021-й год, но это не влияет на нашу подготовку. Все в том же процессе, мы все в равных условиях. Сейчас мы находимся на карантине дома, придерживаемся всех требований, которые были объявлены нашими тренерами.

Лицензионный турнир проходил по регламенту. Все в обычной обстановке, как и предыдущие турниры. Понятно, что все были максимально ограничены в передвижении, в контактах между командами, чтобы никто ни с кем не пересекался.

В гостинице, где проживала сборная команда Украины, боксеры из Турции не было. У нас жили спортсмены из Венгрии, Армении, Швеции и Косово.

Коронавирус, по слухам и в СМИ, это не шутки. Разумеется, я в это не сильно верю, но придерживаюсь всех правил, объявленных нам нашими тренерами, нашей страной. Сидеть дома – значит сидеть дома, пока не пройдет этот карантин”, – сказал Буценко.

Отметим, что Буценко успел завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 на квалификационном турнире в Лондоне.

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Напомним, шесть боксеров заразились коронавирусом во время отбора на Олимпиаду.

Также, соперник украинского боксера заболел коронавирусом.

Источник: champion.com.ua
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