Буценко не верит в слухи об опасности коронавирус

Николай Буценко прокомментировал пандемию коронавирус

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Источник – xsport.ua.

Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко не сильно верит в опасность коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

Олимпиаду перенесли на 2021-й год, но это не влияет на нашу подготовку. Все в том же процессе, мы все в равных условиях. Сейчас мы находимся на карантине дома, придерживаемся всех требований, которые были объявлены нашими тренерами.

Лицензионный турнир проходил по регламенту. Все в обычной обстановке, как и предыдущие турниры. Понятно, что все были максимально ограничены в передвижении, в контактах между командами, чтобы никто ни с кем не пересекался.

В гостинице, где проживала сборная команда Украины, боксеры из Турции не было. У нас жили спортсмены из Венгрии, Армении, Швеции и Косово.

Коронавирус, по слухам и в СМИ, это не шутки. Разумеется, я в это не сильно верю, но придерживаюсь всех правил, объявленных нам нашими тренерами, нашей страной. Сидеть дома – значит сидеть дома, пока не пройдет этот карантин”, – сказал Буценко.