Буценко не верит в слухи об опасности коронавирус

Николай Буценко прокомментировал пандемию коронавирус
#Буценко, #бокс, #Лондон
Источник – xsport.ua.
Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко не сильно верит в опасность коронавирус.
Об этом рассказал сам боксер.
Олимпиаду перенесли на 2021-й год, но это не влияет на нашу подготовку. Все в том же процессе, мы все в равных условиях. Сейчас мы находимся на карантине дома, придерживаемся всех требований, которые были объявлены нашими тренерами.
Лицензионный турнир проходил по регламенту. Все в обычной обстановке, как и предыдущие турниры. Понятно, что все были максимально ограничены в передвижении, в контактах между командами, чтобы никто ни с кем не пересекался.
В гостинице, где проживала сборная команда Украины, боксеры из Турции не было. У нас жили спортсмены из Венгрии, Армении, Швеции и Косово.
Коронавирус, по слухам и в СМИ, это не шутки. Разумеется, я в это не сильно верю, но придерживаюсь всех правил, объявленных нам нашими тренерами, нашей страной. Сидеть дома – значит сидеть дома, пока не пройдет этот карантин”, – сказал Буценко.
Отметим, что Буценко успел завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 на квалификационном турнире в Лондоне.
Напомним, шесть боксеров заразились коронавирусом во время отбора на Олимпиаду.
Также, соперник украинского боксера заболел коронавирусом.