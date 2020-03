Ломаченко посоветовал слушать рекомендации власти

Василий Ломаченко прокомментировал пандемию коронавирус

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует следовать инструкциям власти для избежания заболевания коронавирусом.

Об этом рассказал сам боксер в Іnstagram.

Training Never stops! #Loma I wish you all safety and health. Please be cautious and listen carefully to the authorities recommendations. For all athletes, don’t give up. Get your workouts in however possible, keep being strong for yourself and loved ones.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Мар 2020 в 11:29 PDT