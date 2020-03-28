Ломаченко посоветовал слушать рекомендации власти

Василий Ломаченко прокомментировал пандемию коронавирус

#Ломаченко, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует следовать инструкциям власти для избежания заболевания коронавирусом.

Об этом рассказал сам боксер в Іnstagram.

“Желаю всем вам быть в безопасности и здоровье. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации власти.

Для всех спортсменов: не сдавайтесь. Выполняйте тренировки по возможности, продолжайте быть сильными для себя и близких”, – рассказал Ломаченко.