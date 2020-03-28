Ломаченко посоветовал слушать рекомендации власти

Василий Ломаченко прокомментировал пандемию коронавирус
#Ломаченко, #коронавирус
Источник – Чемпион.
Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует следовать инструкциям власти для избежания заболевания коронавирусом.
Об этом рассказал сам боксер в Іnstagram.
“Желаю всем вам быть в безопасности и здоровье. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации власти.
Для всех спортсменов: не сдавайтесь. Выполняйте тренировки по возможности, продолжайте быть сильными для себя и близких”, – рассказал Ломаченко.
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Training Never stops! #Loma I wish you all safety and health. Please be cautious and listen carefully to the authorities recommendations. For all athletes, don’t give up. Get your workouts in however possible, keep being strong for yourself and loved ones.
Напомним, WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес.