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Лопес указал на проблему Дэвиса

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Теофімо Лопес прокомментировал перспективы Джервонти Дэвиса

#Дэвис, #Лопес

Источник – ua.tribuna.com.

Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 KO) может погубить свою карьеру из-за несоблюдения дисциплины.

Об этом рассказал чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Главная проблема Дэвиса – это его дисциплина. Ему не хватает дисциплины, и это аукнется ему в будущем.

Гамбоа получил серьезную травму во 2-м раунде, но при этом он ничего не мог с ним поделать до последнего раунда. Понемногу, но это уже на него влияет.

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Промоутеры выпускают его в ринг против парней, в победе над которыми они уверены на сто процентов. Однако у него возникли трудности с тем же Гамбоа.

Возможно, у него была плохая ночь, однако он перевесил лимит 61,2 кг перед своим дебютом в новой для себя весовой категории. И если ты не можешь сделать даже такую тяжесть, тогда у тебя проблемы.

Вы знаете, это реально просто огромная проблема. Такие вещи не красят твое резюме”, – сказал Лопес.

Недавно промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой между непобежденным американцем и Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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