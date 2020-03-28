Судьба боя Чисора – Усик решится 30 марта

Бой Чисора – Усик запланирован на 23 мая в Лондоне
#Гірн, #Усик #Чисора
Источник – Boxingnews24.
Решение о бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британским суперваговиком Дереком Чисорой будет решен в понедельник, 30 марта.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.
“В понедельник 30 марта мы сделаем объявление о бой между Чисорой и Усиком. Мы не знаем, как долго это продлится. Мы знаем, что самая ранняя дата возвращения бокса – июнь. Поэтому для майских шоу мы должны придумать альтернативные даты”, – сказал Гірн.
Бой Чисора – Усик запланирован на 23 мая в Лондоне.
Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.
Источник: champion.com.ua