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Судьба боя Чисора – Усик решится 30 марта

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Бой Чисора – Усик запланирован на 23 мая в Лондоне

#Гірн, #Усик #Чисора

Источник – Boxingnews24.

Решение о бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британским суперваговиком Дереком Чисорой будет решен в понедельник, 30 марта.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“В понедельник 30 марта мы сделаем объявление о бой между Чисорой и Усиком. Мы не знаем, как долго это продлится. Мы знаем, что самая ранняя дата возвращения бокса – июнь. Поэтому для майских шоу мы должны придумать альтернативные даты”, – сказал Гірн.

Бой Чисора – Усик запланирован на 23 мая в Лондоне.

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Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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