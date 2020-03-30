Обладатель титула WBO попал в скандал, записав видеоурок по избиению женщин

Сондерс записал видеоурок по избиению женщин
#Сондерс
Источник – iSport.ua.
Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал видео, в котором он рассказывает, как правильно бить жену.
Об этом сообщает Michael Morgan.
“Хочу снять небольшое видео для всех пап, мужей и парней. Коронавирус – это серьезная проблема, через которую мы вынуждены находиться в самоизоляции. Бывает так, что ваша бабушка кричит на вас. Вы пытаетесь быть терпеливыми, но после недели на карантине могут не выдержать нервы.
И тут входит она, плюется ядом вам в лицо. Нет разницы, что вы там сделали, но вы ее огорчили. В какой-то момент вы внезапно взрываетесь и бьете ее в подбородок. Она может оказаться в замешательстве. Вы этим пользуетесь и бьете еще раз левой”, – заявил Сондерс.
Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe i’m outta line here…this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd
— Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020
Видео называлось: Как правильно бить жену в условиях карантина. Через некоторое время боксер удалил запись, но ролик сохранили несколько пользователей Twitter.
Сондерс уже принес извинения и заявил, что видео – шутка, а сам он никогда не поднимал руку на свою жену.
Ранее, отец известного британского боксера умер от коронавирус.