Обладатель титула WBO попал в скандал, записав видеоурок по избиению женщин

Сондерс записал видеоурок по избиению женщин

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал видео, в котором он рассказывает, как правильно бить жену.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe i’m outta line here…this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd

— Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020