Чемпионский бой Постола снова перенесли

Новую дату поединка назовут позже

#Постол

Источник – Чемпион.

Чемпионский бой за два пояса первого полусреднего веса Виктор Постол – Хосе Рамирес снова перенесено.

Об этом сообщает промоутерская компания TopRank.

🥊 JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg

— Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020