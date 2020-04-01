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Чемпионский бой Постола снова перенесли

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Новую дату поединка назовут позже

#Постол

Источник – Чемпион.

Чемпионский бой за два пояса первого полусреднего веса Виктор Постол – Хосе Рамирес снова перенесено.

Об этом сообщает промоутерская компания TopRank.

Изначально бой должен был состояться в феврале в Китае, однако через коронавирус поединок перенесли в США на май, но теперь событие вновь не состоится в намеченный срок.

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Бой состоится в США, но дату назовут позже.

Источник: champion.com.ua
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