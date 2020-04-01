Чемпионский бой Постола снова перенесли

Новую дату поединка назовут позже
#Постол
Источник – Чемпион.
Чемпионский бой за два пояса первого полусреднего веса Виктор Постол – Хосе Рамирес снова перенесено.
Об этом сообщает промоутерская компания TopRank.
🥊 JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg
— Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020
Изначально бой должен был состояться в феврале в Китае, однако через коронавирус поединок перенесли в США на май, но теперь событие вновь не состоится в намеченный срок.
Бой состоится в США, но дату назовут позже.
Источник: champion.com.ua