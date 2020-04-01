Головкин проиграл дерев’янченку – Атлас

Тедди Атлас прокомментировал перспективы Геннадия Головкина

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Источник – sport.ua.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин не готов к третьему бою против мексиканца Сауля Альвареса.

Об этом рассказал Тедди Атлас, тренер украинского боксера Александра Гвоздика.

“Я не знаю, сможет вызвать интерес третий бой Альвареса с Головкиным. Если вы не заметили, то Головкин, откровенно говоря, проиграл свой последний бой, в котором встречался с украинцем Сергеем Дерев’янченком.

Головкин продемонстрировал, что у него сердце воина, но он не был в порядке. Что это было: болезнь, случайность, аномалия или нынешнее состояние? Головкин постарел, оставил часть себя в ринге, в том числе в двух боях с Канело.

Думаю, что поединки против Канело отняли у Головкина очень много сил. Да и 400 боев на любительском ринге тоже не проходят без следа. Это нормально для возраста Геннадия”, – сказал Атлас.