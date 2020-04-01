Ломаченко получил угрозу от Хэйни

Девин Хейни готов драться с Василием Ломаченко

#Ломаченко, #Хэйни, #бокс

Источник – isport.ua.

Американский боксер Девин Хейни и чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко устроили перепалку в Instagram.

Транслятор DAZN на своей странице опубликовал турнирную сетку фэнтези-турнира в легком весе, где в финал вышли Ломаченко и Хейни.

Первым в комментариях появился американец, который заявил, что нокаутирует Ломаченко: “Я нокаутирую его”. Вскоре появилась ответ Василия: “Ты серьезно?”

Хейни принял ответ украинца за возможность добиться поединка с ним: “Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть”. В ответ Ломаченко заявил, что готов к этому: “Ты знаешь, что я готов. Давай сделаем это”.

Вскоре в переписку включился промоутер американца Эдди Гірн: “Ломаченко, Хэйни, давайте сделаем это”.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.