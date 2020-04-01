Сталлоне снимет кино о братьях Кличко

Источник – Чемпион.

Легендарный американский актер Сильвестр Сталлоне снимет фильм “Братья – легенды”, который будет посвящен Виталию и Владимиру Кличко.

Сталлоне выступит режиссером и сценаристом ленты. Съемки планируется начать уже осенью, выход фильма в прокат запланирован на апрель 2021 года.

Сильвестр находится в дружеских отношениях с Виталием и Владимиром. В 2012 году они втроем выступили продюсерами мюзикла Рокки, в котором была рассказана история самого первого фильма о Рокки Бальбоа. Стоимость шоу составила 15 миллионов долларов, Виталий с Владимиром разрабатывали боксерские элементы шоу.

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Сталонне не скрывал, что много лет был фаном боксерского таланта Виталия и Владимира. В 2012 году Сильвестр прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009 году в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в бою с американцем Крисом Арреолой.

Напомним, что в 2011 году в прокат выходит документальный фильм немецкого режиссера Себастиана Денхардта “Кличко”. Ленту можно было увидеть в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.

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В 2001 году Владимир Кличко снялся в фильме Стивена Содерберга “11 друзей Оушена”. Украинец сыграл себя самого, выходил в ринг против Леннокса Льюиса. Сборы этой ленты составили 450 миллионов долларов, а главные роли сыграли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон и Джулия Робертс. В 2007 году Владимир снова сыграл самого себя в фильме своего друга Тиля Швайгера “Красавчик” (собрание 81 миллион долларов), а два года назад – в сиквеле “Красавчик-2” (сборы 41 миллион долларов). В 2013 году украинец снялся в ленте Майкла Бэя “Кровью и потом: анаболики”, где главные роли сыграли Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон, а в 2008 году в клипе Криса Корнелла “Часть меня”.