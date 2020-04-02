Сиренко: Я ничем не хуже Усика

Владислав Сиренко прокомментировал своих соперников

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Источник – xsport.ua.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 13 КО) готов боксировать с лучшими боксерами мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Вы спарринговали с Поветкиным, Хантером, Усиком, Стиверном, Джо Джойсом. Как чувствовали себя на их фоне? Для меня был огромный опыт побывать с ними рядом, посмотреть, как они тренируются. Это давало уверенность в себе, потому что я видел, что тренируюсь так же. То есть, я ничем не хуже. Делаю все так же, а может где-то даже и лучше”, – рассказал Сиренко.