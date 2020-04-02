Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксСиренко: Я ничем не хуже Усика
Бокс

Сиренко: Я ничем не хуже Усика

AdminНет комментариев
Добавлено

Владислав Сиренко прокомментировал своих соперников

#Сиренко, #бокс

Источник – xsport.ua.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 13 КО) готов боксировать с лучшими боксерами мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Вы спарринговали с Поветкиным, Хантером, Усиком, Стиверном, Джо Джойсом. Как чувствовали себя на их фоне? Для меня был огромный опыт побывать с ними рядом, посмотреть, как они тренируются. Это давало уверенность в себе, потому что я видел, что тренируюсь так же. То есть, я ничем не хуже. Делаю все так же, а может где-то даже и лучше”, – рассказал Сиренко.

Ранее, Сиренко назвал свою цель в боксе.

Читайте также:  Украинец Мельник нокаутировал мощного немца

Также, Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей – Арум о сложности изоляции с женой

Украинец будет драться в андеркарте боя Усик – Чисора

Форман: Уайлдер может легко победить Фьюри

Ломаченко получил угрозу от Хэйни

Лопес: Вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году

Закрыть