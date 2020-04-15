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Бокс

Генри Сехудо назвал имена желаемых соперников

Андрей ОгородникНет комментариев
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Генри СехудоCHICAGO, IL - JUNE 08: Henry Cejudo celebrates his TKO victory over Marlon Moraes of Brazil in their bantamweight championship bout during the UFC 238 event at the United Center on June 8, 2019 in Chicago, Illinois. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Известный американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо поделился своими планами на ближайшее будущее.

После того, как боя против Жлозе Алдо в рамках вечера UFC 250 сорвался из-за коронавируса, американский чемпион в наилегчайшем весе назвал имена соперников, с которыми желает встретится в будущем.

По словам Сехудо, приоритетными для него являются поединки против  Фрэнки Эдгара (23-8-1) и Доминика Круса (22-2), которые в свое время были чемпионами промоушена. Интересно, что сейчас оба бойца не входят даже в пятерку рейтинга.

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Напомним, в легчайшем весе лучшими являются Марлон Мораэш, Элджемейн Стерлинг и Пётр Ян. 

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Тэги: UFCГенри СехудоФрэнки Эдгар
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