Генри Сехудо назвал имена желаемых соперников

Известный американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо поделился своими планами на ближайшее будущее.

После того, как боя против Жлозе Алдо в рамках вечера UFC 250 сорвался из-за коронавируса, американский чемпион в наилегчайшем весе назвал имена соперников, с которыми желает встретится в будущем.

По словам Сехудо, приоритетными для него являются поединки против Фрэнки Эдгара (23-8-1) и Доминика Круса (22-2), которые в свое время были чемпионами промоушена. Интересно, что сейчас оба бойца не входят даже в пятерку рейтинга.

Напомним, в легчайшем весе лучшими являются Марлон Мораэш, Элджемейн Стерлинг и Пётр Ян.