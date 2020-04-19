Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками

Источник – Чемпион.
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хевівейті Александр Усик поздравили верующий с Пасхой.
Кроме украинских боксеров, в приветственном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.
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Источник: champion.com.ua