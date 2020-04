Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками

Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хевівейті Александр Усик поздравили верующий с Пасхой.

Кроме украинских боксеров, в приветственном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.

View this post on Instagram

Shared A post by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Apr 18, 2020 at 11:21am PDT