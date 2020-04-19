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Бокс

Усик и Ломаченко поздравили с Пасхой вместе с российскими артистами и священниками

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Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хевівейті Александр Усик поздравили верующий с Пасхой.

Кроме украинских боксеров, в приветственном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.

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Shared A post by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Apr 18, 2020 at 11:21am PDT

Источник: champion.com.ua

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