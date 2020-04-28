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Бокс

Уайт признался во лжи о предложенный гонорар Руису

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Ранее мексиканец заявил, что британец не предлагал ему 5 миллионов за бой

#Вайт, #Руис

Источник – Чемпион.

Британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО), пытаясь выставить ошукачем ексчемпіона мира Энди Руиса (33-1, 22 KO), сам продемонстрировал, что сказал неправду.

Об этом боксер написал в сомережі.

Уайт неоднократно заявлял, что Руис отказался от гонорара в размере 5 миллионов долларов за бой с ним в США. Накануне мексиканец заявил, что это ложь, в ответ на что Уайт опубликовал письмо с предложением не пяти, а четырех миллионов долларов за бой.

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“Жирный парень, прекрати говорить глупости. Факты есть факты”, – написал Уайт.

Правда, потом Уайт признал свою неправоту, но тут же заметил, что уверен в том, что дополнительный миллион не повлиял бы на решение Руиса.

Источник: champion.com.ua
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