Уайт признался во лжи о предложенный гонорар Руису

Ранее мексиканец заявил, что британец не предлагал ему 5 миллионов за бой

#Вайт, #Руис

Источник – Чемпион.

Британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО), пытаясь выставить ошукачем ексчемпіона мира Энди Руиса (33-1, 22 KO), сам продемонстрировал, что сказал неправду.

Об этом боксер написал в сомережі.

Уайт неоднократно заявлял, что Руис отказался от гонорара в размере 5 миллионов долларов за бой с ним в США. Накануне мексиканец заявил, что это ложь, в ответ на что Уайт опубликовал письмо с предложением не пяти, а четырех миллионов долларов за бой.

“Жирный парень, прекрати говорить глупости. Факты есть факты”, – написал Уайт.

Fat boy @Andy_destroyer1 stop talking shit facts are facts stop come on #ALLBELLYANDNOHEART pic.twitter.com/g6YoMdeZtE

— Dillian Whyte (@DillianWhyte) April 26, 2020