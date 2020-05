Бой Джошуа – Фьюри планируется в декабре в Саудовской Аравии

Осталось решать вопрос с Пулевым и Уайлдером

#Джошуа, #Фьюри

Источник – Чемпион.

Команды Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) начали переговоры о поединке.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппінджер.

Бой планируется в декабре в Саудовской Аравии. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – пояс WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring и статус линейного чемпиона.

Sources tell The Athletic a Tyson Fury-Anthony Joshua bout is in talks for December in Saudi Arabia. Fury owes Deontay Wilder rematch so step-aside money necessary if Wilder agrees. MTK leading discussions with Eddie Hearn and Team Wilder (Top Rank/Frank Warren in loop)

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 30, 2020