Отец Фьюри эмоционально бросил вызов Тайсону

Желающих драться с Железным Майком становится все больше

Источник – Чемпион.

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон пополнил большой список лиц, которые готовы выйти на ринг с Майком Тайсоном.

Об этом заявил сам Джон.

🤯 Tyson Fury’s father John Fury has declared that he’s looking at a charity fight with Mike Tyson…

[📽️ Manchester Fight Club] pic.twitter.com/DEEZG3JMqz

— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2020