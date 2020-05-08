Отец Фьюри эмоционально бросил вызов Тайсону

Желающих драться с Железным Майком становится все больше
#Фьюри, #Тайсон
Источник – Чемпион.
Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон пополнил большой список лиц, которые готовы выйти на ринг с Майком Тайсоном.
Об этом заявил сам Джон.
“Я хочу подраться с Майком Тайсоном. Как это? Майк возвращается, а я не ценю свою жизнь за 50 пенсов. Позвольте мне вам сказать: с Майком Тайсоном стоит заняться благотворительностью. Он настоящий чемпион. Он настоящий мужчина, который прошел испытания.
Он возвращается. Я знаю, что Майк Тайсон упоминал имя моего сына каждые 5 минут – вот и я. Джон Фьюри не прячется ни от кого, даже от короля старых. Майк Тайсон! Я буду драться с Майком Тайсоном! Мне не откажешь. Я умру в бою”, – заявил Фьюри-старший.
🤯 Tyson Fury’s father John Fury has declared that he’s looking at a charity fight with Mike Tyson…
[📽️ Manchester Fight Club] pic.twitter.com/DEEZG3JMqz
— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2020
Напомним, Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.