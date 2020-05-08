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Бокс

Отец Фьюри эмоционально бросил вызов Тайсону

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Желающих драться с Железным Майком становится все больше

#Фьюри, #Тайсон

Источник – Чемпион.

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон пополнил большой список лиц, которые готовы выйти на ринг с Майком Тайсоном.

Об этом заявил сам Джон.

“Я хочу подраться с Майком Тайсоном. Как это? Майк возвращается, а я не ценю свою жизнь за 50 пенсов. Позвольте мне вам сказать: с Майком Тайсоном стоит заняться благотворительностью. Он настоящий чемпион. Он настоящий мужчина, который прошел испытания.

Он возвращается. Я знаю, что Майк Тайсон упоминал имя моего сына каждые 5 минут – вот и я. Джон Фьюри не прячется ни от кого, даже от короля старых. Майк Тайсон! Я буду драться с Майком Тайсоном! Мне не откажешь. Я умру в бою”, – заявил Фьюри-старший.

Напомним, Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.

Источник: champion.com.ua
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