Усик ответил на вызов украинского борца

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик согласен на бой против Богдана Грицая, но по правилам бокса.

Об этом сказал сам боксер.

Не разделяйте народ Украины

