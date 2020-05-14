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Бокс

Хейни: Лопес является лжецом и я начинаю думать, что он сумасшедший

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Боксер опроверг информацию от Лопеса

#Хэйни, #Лопес

Источник – Boxingnews 24.

Американскому боксеру легкого веса Девіну Хейни (24-0, 15 KO) промоутеры обладателя пояса IBF Теофімо Лопеса не предлагали его команде организовать поединок.

Об этом заявил сам Хейни.

“Теофімо – лжец, и я начинаю думать, что он сумасшедший, он в самом деле верит в ложь, которую сам говорит.

Промоутеры Лопеса никогда в жизни не связывались с моими. Не забывайте, что я уже участвовал в турнире с этим клоуном. У таких бойцов нет трудолюбия, чтобы победить меня. Обещаю, время покажет”, – сказал Хейни.

Ранее, Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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