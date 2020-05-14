Хейни: Лопес является лжецом и я начинаю думать, что он сумасшедший

Боксер опроверг информацию от Лопеса
#Хэйни, #Лопес
Источник – Boxingnews 24.
Американскому боксеру легкого веса Девіну Хейни (24-0, 15 KO) промоутеры обладателя пояса IBF Теофімо Лопеса не предлагали его команде организовать поединок.
Об этом заявил сам Хейни.
“Теофімо – лжец, и я начинаю думать, что он сумасшедший, он в самом деле верит в ложь, которую сам говорит.
Промоутеры Лопеса никогда в жизни не связывались с моими. Не забывайте, что я уже участвовал в турнире с этим клоуном. У таких бойцов нет трудолюбия, чтобы победить меня. Обещаю, время покажет”, – сказал Хейни.
Ранее, Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.
Источник: champion.com.ua