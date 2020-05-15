Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор из ФСБ

Специалист рассказал о споре подопечного с Усиком

#Усик #Ломаченко

Источник – Главком.

В значительной части украинских спортсменов есть один куратор из ФСБ.

Об этом заявил тренер борца Богдана Грицая Алексей Семенюшко.

“В значительной части украинских спортсменов – один куратор. То же, что и у Усика с Ломаченко – ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова.

Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка – один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?

На самом деле исправить ситуацию очень просто. Государство должно создать условия для развития спорта на законодательном уровне и не влиять на него вообще. В спорте должны существовать только спортсмены, тренеры и люди, которые выделяют средства, а не министерство и куча ведомств.

В таких условиях федерации будут заинтересованы в том, чтобы их виды спорта были прогрессивными и привлекательными, чтобы люди хотели отдавать в них детей, а потенциальные спонсоры – финансы. Думаю, Сепар не захочет финансировать никто”, – сказал Семенюшко.