Сабо – об отношении Усика и Ломаченко: Это ненормально, Россия напала на Украину

Специалист прокомментировал высказывания боксеров относительно братских народов
#Сабо, #Ломаченко, #Усик
Источник – expres.online.
Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо выступает категорически против любых контактов с Россией.
Об этом заявил сам специалист.
“Высказывания Усика и Ломаченко о россии? Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством”, – отметил Сабо.
Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.
Источник: champion.com.ua