Сабо – об отношении Усика и Ломаченко: Это ненормально, Россия напала на Украину

Специалист прокомментировал высказывания боксеров относительно братских народов

#Сабо, #Ломаченко, #Усик

Источник – expres.online.

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо выступает категорически против любых контактов с Россией.

Об этом заявил сам специалист.

“Высказывания Усика и Ломаченко о россии? Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством”, – отметил Сабо.

Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.