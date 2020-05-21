Я верю, что Сондерс способен победить Канело, – Гірн

Промоутер хочет увидеть бой в сентябре

#Сондерс, #Альварес, #Гірн

Источник – Boxing News 24.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс сможет одолеть Сауля Альвареса.

Такое мнение высказал промоутер Эдди Гірн.

“Мне хотелось бы увидеть бой Альвареса против Сондерса в сентябре. Я верю, что Сондерс способен победить Канело. Я считаю, что это был бы отличный бой. Они оба готовы сражаться. Надеюсь, что Сондерс получит этот поединок, если бы не вернулись боксерские ивенты”, – сказал Гірн.