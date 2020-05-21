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Бокс

Линарес: Первый, с кем хотел бы подраться, – Ломаченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес хотел бы еще раз провести бой против Василия Ломаченко.

По его словам, сейчас в легком весе большое количество хороших боксеров.

«Но первым, с кем бы я хотел подраться – это Василий Ломаченко. Потом я бы подрался с Джервонтой Дэвисом, он потрясающий боксер. Также хочу подраться с Дэвином Хэйни, а затем мы сразимся с Теофимо Лопесом», – приводит слова Линареса BoxingScene.

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Также спортсмен добавил, что сейчас он готов сразиться со всеми лучшими боксерами в легком дивизионе, но приоритет – реванш с Василием Ломаченко

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Тэги: Василий Ломаченко
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