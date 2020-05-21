Линарес: Первый, с кем хотел бы подраться, – Ломаченко

Бывший чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес хотел бы еще раз провести бой против Василия Ломаченко.

По его словам, сейчас в легком весе большое количество хороших боксеров.

«Но первым, с кем бы я хотел подраться – это Василий Ломаченко. Потом я бы подрался с Джервонтой Дэвисом, он потрясающий боксер. Также хочу подраться с Дэвином Хэйни, а затем мы сразимся с Теофимо Лопесом», – приводит слова Линареса BoxingScene.

Также спортсмен добавил, что сейчас он готов сразиться со всеми лучшими боксерами в легком дивизионе, но приоритет – реванш с Василием Ломаченко