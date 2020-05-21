Редкач: Рад представлять Украину на другом континенте

Боксер опубликовал патриотический пост
#Редкач
Источник – Чемпион.
Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, который всю карьеру проводит в США, рад, что родился в Украине.
Об этом заявил сам боксер.
“Я очень рад что родился в Украине и очень рад представлять свою страну на другом континенте”, – написал Редкач.
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Я Очень рад что родился в Украине и очень рад представят свою страну на другом континенте 🇺🇦🌎🇺🇸
Напомним, Редкач требует выгнать из команды Усика тренера-россиянина.
Источник: champion.com.ua