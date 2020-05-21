Редкач: Рад представлять Украину на другом континенте

Боксер опубликовал патриотический пост

#Редкач

Источник – Чемпион.

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, который всю карьеру проводит в США, рад, что родился в Украине.

Об этом заявил сам боксер.

“Я очень рад что родился в Украине и очень рад представлять свою страну на другом континенте”, – написал Редкач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я Очень рад что родился в Украине и очень рад представят свою страну на другом континенте 🇺🇦🌎🇺🇸 Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 20 Май 2020 в 9:48 PDT

Напомним, Редкач требует выгнать из команды Усика тренера-россиянина.