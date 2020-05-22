История дня. Как Виталия Кличко заставляли носить воду

Источник – MixSport.

В первый же день службы в армии будущий легенде мирового бокса Виталию Кличко пришлось пережить неприятное приключение.

Выйти из нее с честью украинцу, по его собственным словам, позволило родительское воспитание.

“Нам только выдали военную форму, как один “дед” командирским тоном приказал носить воду,” – признавался мэр Киева Mixsport.pro – “Габаритами “дед” был в два раза меньше, чем я. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я рядовой. Ответ “деду” категорически не понравилась, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что “деды” пожелают расправиться с норовистым “салагой”. Напряжение спало только на следующий день.

Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны Виталий Кличко. После нее “дед” сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнив: “Что же ты мне об этом раньше не сказал?”. Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не заставлял”.

Напомним, братьев Кличко пригласили на турнир легенд. Также сообщалось, что Владимир помогает готовиться к возвращению в ринг легендарному американцу.