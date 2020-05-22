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Бокс

Ломаченко требует оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

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Боксер в Instagram опубликовал ссылку на петицию

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал просьбу подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

Об этом сообщает Instagram.

“Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим максимально распространить ссылку среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать “- написано в сундуке, опубликованном Ломаченко.

Просмотреть это сообщение в Instagram

https://petition.president.gov.ua/petition/94164 Живая ссылка в шапке профиля 🙏🏻

Сообщение, распространенный LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Мая 2020 г. в 7:01 PDT

15 апреля была опубликована петиция с требованием прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата путем разрыва договора аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины. Она набрала более 25 000 подписей.

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В ответ на это, 27 апреля, была создана петиция с призывом оставить лавру в подчинении УПЦ МП, которую и просит подписать Ломаченко.

Эта петиция собрала 14 270 подписей. До конца сбора еще 66 дней.

Напомним, Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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