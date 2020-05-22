Президент WBC: Мы внесем Майка Тайсона в рейтинг

“Железный Майки” может стать самым возрастным чемпионом мира
#Сулейман, #Тайсон #WBC
Источник – xsport.ua.
Президент WBC Маурисио Сулейман внесет легендарного Майка Тайсона в рейтинг, если он захочет вернуться на ринг.
Об этом он недавно рассказал.
“Майк Тайсон – самый молодой чемпион мира в истории супертяжелого веса. Может он станет и самым старым? Он огромная, невероятная фигура в мире бокса. Я буду поддерживать Майка Тайсона, он заслуживает на это. Если его мечта снова попасть в рейтинг, то я внесу его в рейтинг”, – сказал Сулейман.
Напомним, Бриггс будет драться с Тайсоном.
Ранее Гірн отказался организовывать бои Тайсона.
Источник: champion.com.ua