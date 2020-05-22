Пятница, 22 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПрезидент WBC: Мы внесем Майка Тайсона в рейтинг
Бокс

Президент WBC: Мы внесем Майка Тайсона в рейтинг

AdminНет комментариев
Добавлено

“Железный Майки” может стать самым возрастным чемпионом мира

#Сулейман, #Тайсон #WBC

Источник – xsport.ua.

Президент WBC Маурисио Сулейман внесет легендарного Майка Тайсона в рейтинг, если он захочет вернуться на ринг.

Об этом он недавно рассказал.

“Майк Тайсон – самый молодой чемпион мира в истории супертяжелого веса. Может он станет и самым старым? Он огромная, невероятная фигура в мире бокса. Я буду поддерживать Майка Тайсона, он заслуживает на это. Если его мечта снова попасть в рейтинг, то я внесу его в рейтинг”, – сказал Сулейман.

Напомним, Бриггс будет драться с Тайсоном.

Читайте также:  Гірн: В этом году боксерских поединков может и не быть

Ранее Гірн отказался организовывать бои Тайсона.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Красюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира

Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

Линарес: Первый, с кем хотел бы подраться, – Ломаченко

Я верю, что Сондерс способен победить Канело, – Гірн

Закрыть