Арум: Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Бой планируется в сентябре
Поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофімо Лопесом может состояться в сентябре со зрителями.
Об этом заявил промоутер Боб Арум.
“Ломаченко и Лопес не хотят проводить промежуточных поединков. Поэтому их встреча планируется в сентябре, возможно, со зрителями, но может и без. Для начала нам нужно, чтобы в начале июня Василий прилетел в США, и тогда мы назначим дату боя”, – сказал Арум.
Напомним, Ломаченко требует оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.
Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.
Источник: champion.com.ua