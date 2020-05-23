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Бокс

Арум: Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

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Бой планируется в сентябре

Поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофімо Лопесом может состояться в сентябре со зрителями.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Ломаченко и Лопес не хотят проводить промежуточных поединков. Поэтому их встреча планируется в сентябре, возможно, со зрителями, но может и без. Для начала нам нужно, чтобы в начале июня Василий прилетел в США, и тогда мы назначим дату боя”, – сказал Арум.

Напомним, Ломаченко требует оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

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Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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