Чисора анонсируя бой с Усиком, подколол украинца: Чао, красавец

Официальная дата боя пока не обнародована, поединок покажет Sky Sports

#Усик #Чисора

Источник – Чемпион.

Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 27 КО) объявил о предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира в крузервейті Александра Усика (17-0, 13 КО).

В соцсети Instagram британец опубликовал новый постер к бою.

“Чао, красавец” (Bella Ciao), – такими словами Чисора подколол Усика, анонсируя бой с украинцем.

Просмотреть это сообщение в Instagram Bella Ciao @usykaa Сообщение, распространенный Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora) 23 Мая 2020 г. в 1:32 PDT

Официальная дата боя пока не обнародована. Известно, что дуэль может пройти в Лондоне.

Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.