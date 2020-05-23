Чисора анонсируя бой с Усиком, подколол украинца: Чао, красавец

Официальная дата боя пока не обнародована, поединок покажет Sky Sports
#Усик #Чисора
Источник – Чемпион.
Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 27 КО) объявил о предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира в крузервейті Александра Усика (17-0, 13 КО).
В соцсети Instagram британец опубликовал новый постер к бою.
“Чао, красавец” (Bella Ciao), – такими словами Чисора подколол Усика, анонсируя бой с украинцем.
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Bella Ciao @usykaa
Официальная дата боя пока не обнародована. Известно, что дуэль может пройти в Лондоне.
Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.
Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.