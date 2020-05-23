Чисора: Хочу победить Усика и посмотреть, где я окажусь в рейтингах

Британский боксер – о предстоящем бое
#Чисора, #Усик
Источник – SecondsOut Boxing News.
Боксер Дерек Чисора хотел бы унаследовать статус обязательного претендента после боя с украинцем Александром Усиком.
Об этом заявил сам британец.
“На кону в боях не всегда должен стоять титул. Я просто хочу подраться с Усиком, победить его и посмотреть, где я буду в рейтингах.
Бой с Александром должен выйти хорошим. Мы попробуем подойти к нему в лучшей форме и дать болельщикам то, что они хотят увидеть”, – сказал Чисора.
Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.
Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.
Источник: champion.com.ua