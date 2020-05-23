Чисора: Хочу победить Усика и посмотреть, где я окажусь в рейтингах

Британский боксер – о предстоящем бое

#Чисора, #Усик

Источник – SecondsOut Boxing News.

Боксер Дерек Чисора хотел бы унаследовать статус обязательного претендента после боя с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам британец.

“На кону в боях не всегда должен стоять титул. Я просто хочу подраться с Усиком, победить его и посмотреть, где я буду в рейтингах.

Бой с Александром должен выйти хорошим. Мы попробуем подойти к нему в лучшей форме и дать болельщикам то, что они хотят увидеть”, – сказал Чисора.