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Чисора: Хочу победить Усика и посмотреть, где я окажусь в рейтингах

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Британский боксер – о предстоящем бое

#Чисора, #Усик

Источник – SecondsOut Boxing News.

Боксер Дерек Чисора хотел бы унаследовать статус обязательного претендента после боя с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам британец.

“На кону в боях не всегда должен стоять титул. Я просто хочу подраться с Усиком, победить его и посмотреть, где я буду в рейтингах.

Бой с Александром должен выйти хорошим. Мы попробуем подойти к нему в лучшей форме и дать болельщикам то, что они хотят увидеть”, – сказал Чисора.

Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.

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Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.

Источник: champion.com.ua
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