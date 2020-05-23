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Бокс

Чисора: Я готов помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом

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Россиянин согласился на помощь британца

#Чисора, #Поветкин

Источник – Sky Sports.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поможет россиянину Александру Поветкину подготовиться к поединку против британца Диллиана Уайта, если в этом будет необходимость.

Об этом заявил сам боксер.

“Я уже сказал об этом Поветкину. Если я понадоблюсь, то приеду и помогу ему. Я полечу в Россию.

Он сказал, что отправит мне частный самолет. Поветкин – мой парень. Мне плевать что скажет Уайт”, – сказал Чисора.

Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.

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Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.

Источник: champion.com.ua
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