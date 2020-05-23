Чисора: Я готов помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом

Россиянин согласился на помощь британца
#Чисора, #Поветкин
Источник – Sky Sports.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора поможет россиянину Александру Поветкину подготовиться к поединку против британца Диллиана Уайта, если в этом будет необходимость.
Об этом заявил сам боксер.
“Я уже сказал об этом Поветкину. Если я понадоблюсь, то приеду и помогу ему. Я полечу в Россию.
Он сказал, что отправит мне частный самолет. Поветкин – мой парень. Мне плевать что скажет Уайт”, – сказал Чисора.
Напомним, что Чисора свой следующий бой проведет против украинца Александра Усика. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавирус.
Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.
Источник: champion.com.ua