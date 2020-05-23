Красюк: Можем быстро сделать Хижняка чемпионом мира

Известный промоутер обещает украинскому таланту быстрый взлет
#Хижняк, #Красюк
Источник – xsport.ua.
K2 Promotions готово с украинского любителя Александра Хижняка сделать чемпиона мира.
Об этом заявил руководитель организации Александр Красюк.
“Хорошо отношусь к Хижняка. Талантливый парень и хочет стать чемпионом мира. Мы можем сделать с ним это быстро и эффективно”, – сказал Красюк.
Напомним, братьев Кличко пригласили на боксерский турнир легенд.
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Источник: champion.com.ua