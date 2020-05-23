Суббота, 23 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКрасюк: Можем быстро сделать Хижняка чемпионом мира
Бокс

Красюк: Можем быстро сделать Хижняка чемпионом мира

AdminНет комментариев
Добавлено

Известный промоутер обещает украинскому таланту быстрый взлет

#Хижняк, #Красюк

Источник – xsport.ua.

K2 Promotions готово с украинского любителя Александра Хижняка сделать чемпиона мира.

Об этом заявил руководитель организации Александр Красюк.

“Хорошо отношусь к Хижняка. Талантливый парень и хочет стать чемпионом мира. Мы можем сделать с ним это быстро и эффективно”, – сказал Красюк.

Напомним, братьев Кличко пригласили на боксерский турнир легенд.

Читайте также:  Гірн анонсировал новости о сопернике Усика

Ранее Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Колесник – об обращении Соколовой к Усику: Вижу желание хайпануть на имени всемирно известного украинца

Тайсон: Бой с Холифилдом – это то, что нужно

Стало известно, когда состоится бой Пейдж Ванзант – Аманда Рибас

Ломаченко требует оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

История дня. Как Виталия Кличко заставляли носить воду

Закрыть