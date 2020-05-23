Красюк: Можем быстро сделать Хижняка чемпионом мира

Известный промоутер обещает украинскому таланту быстрый взлет

#Хижняк, #Красюк

Источник – xsport.ua.

K2 Promotions готово с украинского любителя Александра Хижняка сделать чемпиона мира.

Об этом заявил руководитель организации Александр Красюк.

“Хорошо отношусь к Хижняка. Талантливый парень и хочет стать чемпионом мира. Мы можем сделать с ним это быстро и эффективно”, – сказал Красюк.