Уайт: Я бил Фьюри и неоднократно бросал его во время спаррингов

Британец заявил, что цыганский король много разговаривает

#Вайт, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не хочет выходить на ринг с обязательным претендентом на титул WBC Ділліаном Уайтом том, что во время совместных спаррингов Уайт неоднократно бил цыганского короля.

Об этом заявил сам Уайт.

“Фьюри нужно просто перестать болтать и устроить поединок со мной. Это будет масштабный бой. Давайте сделаем это. Фьюри говорит, что избил меня в зале и все такое. Я могу сказать вам, что этого не было. Я не люблю рассказывать истории о спаррингах, но люди из мира бокса все знают. Он знает меня. Мы с Тайсоном Фьюри спарринговали. Я бил и неоднократно бросал его. Все просто. Если это такой легкий поединок, то почему Фьюри не спешит драться со мной? Перед боем с Деонтеем Уайлдером он сказал, что если победит, то даст мне титульный шанс. Он просто несет чепуху”, – отметил Уайт.

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