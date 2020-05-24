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Бокс

Бывший соперник Ломаченко не собирается завершать карьеру в 39 лет

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Ригондо заявил, что он находится всего лишь на старте

#Ригондо

Источник – boxingscene.com.

Двукратный олимпийский чемпион 39-летний Гильермо Ригондо не собирается уходить из профессионального ринга, несмотря на свой возраст.

Об этом заявил сам боксер.

“Я был чемпионом pound-for-pound во втором легчайшем весе. Я намерен быть лучшим, лидером pound-for-pound в легком дивизионе, а потом собираюсь вновь вернуться в 122 фунта. Знаете, со мной еще не покончено. Сейчас я только на старте. Это не конец, а только начало. Шакал не убежал, а только стартовал. Я до сих пор является чемпионом в легчайшем весе. Я здесь. Я продолжаю делать историю. Я трехкратный чемпион мира: дважды в 122 и один раз в 118 фунтах”, – сказал Ригондо.

Напомним, что Василий Ломаченко Гильермо Ригондо победил в 2017 году.

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Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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