Бывший соперник Ломаченко не собирается завершать карьеру в 39 лет

Ригондо заявил, что он находится всего лишь на старте
#Ригондо
Источник – boxingscene.com.
Двукратный олимпийский чемпион 39-летний Гильермо Ригондо не собирается уходить из профессионального ринга, несмотря на свой возраст.
Об этом заявил сам боксер.
“Я был чемпионом pound-for-pound во втором легчайшем весе. Я намерен быть лучшим, лидером pound-for-pound в легком дивизионе, а потом собираюсь вновь вернуться в 122 фунта. Знаете, со мной еще не покончено. Сейчас я только на старте. Это не конец, а только начало. Шакал не убежал, а только стартовал. Я до сих пор является чемпионом в легчайшем весе. Я здесь. Я продолжаю делать историю. Я трехкратный чемпион мира: дважды в 122 и один раз в 118 фунтах”, – сказал Ригондо.
Напомним, что Василий Ломаченко Гильермо Ригондо победил в 2017 году.
Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.