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Бокс

Гірн планирует за короткий промежуток времени организовать четыре вечера бокса

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Первый вечер должен состояться 18 июля

#Гірн, #Вайт

Источник – iFL TV.

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гірн планирует организовать четыре вечера бокса в течение одного месяца.

Об этом заявил сам промоутер.

“Все может измениться, но мой план заключается в том, чтобы за один месяц организовать четыре вечера бокса, кульминацией которых, вероятнее всего, станет бой Диллиан Уайта и Александра Поветкина. Я хочу организовать бай Терри Харпер против Наташи Джонс у себя в саду. Я хочу организовать бой за чемпионский титул. В один прекрасный день я хочу чтобы мы сказали: “А помните, как мы провели здесь чемпионский бой? Помните, где мы провели бой Поветкина и Уайта? Здесь “.

Я хочу создавать историю, хочу создавать воспоминания. Так, лучший способ для этого – арендовать арену и пригласить наших замечательных фанатов, но это для нас исключено. Поэтому, надо с этим смириться. Наш план на четыре недели включает в себя четыре вечера бокса. Мы дойдем до конца августа и там набрать силу вторая часть плана. С сентября мы сможем организовывать бои, но вопрос в том, сумеем ли мы позвать на них тысячу зрителей или все еще будем проводить их за закрытыми дверями. Нельзя просто проводить бои в четырех стенах или в каком-нибудь небольшом зале, нужно сделать это круто. Так круто, чтобы круче были только яйца. Именно в этом суть бокса и суть компании Matchroom”, – отметил Гірн.

Напомним, Гірн не хочет организовать бой Джошуа – Пулев без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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