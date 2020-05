Легенда UFC вызвал на бой Тайсона

Ортис готов боксировать с Железным Майком

#Ортис, #Тайсон

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион UFC 45-летний Тито Ортис бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.

Это он сделал через соцсети.

Просмотреть это сообщение в Instagram

[email protected] – Legend Vs Legend on PPV! When are we doing it? Just so you all know I was called for this fight. What if someone called you”, “would you fight Mike”? Me,”YES”!

Сообщение, распространенный Tito Ortiz (@titoortiz1999) 21 Мая 2020 г. в 2:25 PDT