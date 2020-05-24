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Легенда UFC вызвал на бой Тайсона

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Ортис готов боксировать с Железным Майком

#Ортис, #Тайсон

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион UFC 45-летний Тито Ортис бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.

Это он сделал через соцсети.

“Легенда против легенды на pay per view. Когда мы это делаем?”, – написал Ортис.

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[email protected] – Legend Vs Legend on PPV! When are we doing it? Just so you all know I was called for this fight. What if someone called you”, “would you fight Mike”? Me,”YES”!

Сообщение, распространенный Tito Ortiz (@titoortiz1999) 21 Мая 2020 г. в 2:25 PDT

Тайсон хочет провести несколько выставочных боев ради благотворительности.

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Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.

Источник: champion.com.ua
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