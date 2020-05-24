Легенда UFC вызвал на бой Тайсона

Ортис готов боксировать с Железным Майком
#Ортис, #Тайсон
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион UFC 45-летний Тито Ортис бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.
Это он сделал через соцсети.
“Легенда против легенды на pay per view. Когда мы это делаем?”, – написал Ортис.
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[email protected] – Legend Vs Legend on PPV! When are we doing it? Just so you all know I was called for this fight. What if someone called you”, “would you fight Mike”? Me,”YES”!
Тайсон хочет провести несколько выставочных боев ради благотворительности.
Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.
Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.
Источник: champion.com.ua