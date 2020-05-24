Линарес: Ломаченко уже не тот, что был раньше

Это можно увидеть в его последнем бою
#Ломаченко, #Линарес
Источник – 24boxing.com.ua.
Сейчас Василий Ломаченко отличается от себя два года назад.
Такое мнение высказал Хорхе Линарес.
“Ломаченко – лучший боксер в мире в P4P, и он очень быстрый, он выкидывает невероятные комбинации, силовые удары и все остальное. Но это уже не тот Ломаченко, который был два года назад, когда я дрался с ним. Вы можете увидеть это в его последнем бою”, – сказал Линарес.
Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.
Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.
Источник: champion.com.ua