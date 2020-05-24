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Линарес: Ломаченко уже не тот, что был раньше

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Это можно увидеть в его последнем бою

#Ломаченко, #Линарес

Источник – 24boxing.com.ua.

Сейчас Василий Ломаченко отличается от себя два года назад.

Такое мнение высказал Хорхе Линарес.

“Ломаченко – лучший боксер в мире в P4P, и он очень быстрый, он выкидывает невероятные комбинации, силовые удары и все остальное. Но это уже не тот Ломаченко, который был два года назад, когда я дрался с ним. Вы можете увидеть это в его последнем бою”, – сказал Линарес.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

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Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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