Линарес: Ломаченко уже не тот, что был раньше

Это можно увидеть в его последнем бою

#Ломаченко, #Линарес

Источник – 24boxing.com.ua.

Сейчас Василий Ломаченко отличается от себя два года назад.

Такое мнение высказал Хорхе Линарес.

“Ломаченко – лучший боксер в мире в P4P, и он очень быстрый, он выкидывает невероятные комбинации, силовые удары и все остальное. Но это уже не тот Ломаченко, который был два года назад, когда я дрался с ним. Вы можете увидеть это в его последнем бою”, – сказал Линарес.