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Алиев решился перед дебютным боем

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Александр Алиев хочет дебютировать в боксе

#Алиев

Источник – Чемпион.

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев прошел процедуру взвешивания перед дебютным боем в боксе.

Об этом рассказал сам ексфутболіст.

Актуально: Алиев дебютирует на боксерском ринге

Вес Алиева составила 80 килограммов.

Соперником ексфутболіста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.

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Завтра в бой,на весах 80кг🥊

Публикация вот 🎥 Oleksandr_Aliiev 🎥 (@aliiev_oleksandr_8) 28 Май 2020 в 5:29 PDT

Ранее, Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.

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Напомним, Алиев предлагал Милевскому сыграть прощальный матч в Хабаровске с медведями.

Источник: champion.com.ua
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