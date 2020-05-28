Алиев решился перед дебютным боем

Александр Алиев хочет дебютировать в боксе
#Алиев
Источник – Чемпион.
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев прошел процедуру взвешивания перед дебютным боем в боксе.
Об этом рассказал сам ексфутболіст.
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Вес Алиева составила 80 килограммов.
Соперником ексфутболіста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.
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Завтра в бой,на весах 80кг🥊
Ранее, Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.
Напомним, Алиев предлагал Милевскому сыграть прощальный матч в Хабаровске с медведями.
Источник: champion.com.ua