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Когда пройдет поединок Уайт – Поветкин

Сергей СумскойНет комментариев
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Промоутер Эдди Хирн проинформировал об ориентировочной дате первых боксерских поединков от Matchroon Boxing, передает Boxing Scene.

«Я думал все устроить 4 июля, но потом понял, что это всего лишь через 6 недель. Я благодарен бойцам, которым нужен всего лишь месяц на подготовку, но некоторым нужно 8 недель. Поэтому рассматриваю даты – 18 или 5 июля для британского «Бойцовского лагеря», – заявил он.

Также он добавил, что большие имена не вернутся, кроме Диллиана Уайта.

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«Но я все равно хочу сделать хороший кард – 5 поединков без восьмираундовой возни непонятных парней. Это будут настоящие бои», – сказал Хирн.

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Тэги: Александр ПоветкинДиллиан Уайт
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