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Бокс

Владимир Кличко потроллил Бриггса

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс прокомментировал новость о том, что Владимир Кличко участвует в подготовке американца Эвандера Холифилда к возвращению на ринг.

«Влади, Холи (Владимир, Холифилд – прим.), посмотрите на них. Они едины. Они хорошо смотрятся вместе. Я вырублю вас обоих одним ударом», – написал Бриггс.

Через несколько дней после этой публикации Владимир Кличко ответил Бриггсу на своей странице в твиттер.

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«Вопрос про географию США. Что больше: Гранд-Каньон или рот Шэннона Бриггса?», – написал Владимир Кличко.

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Тэги: Владимир Кличко
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