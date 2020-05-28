Владимир Кличко потроллил Бриггса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс прокомментировал новость о том, что Владимир Кличко участвует в подготовке американца Эвандера Холифилда к возвращению на ринг.

«Влади, Холи (Владимир, Холифилд – прим.), посмотрите на них. Они едины. Они хорошо смотрятся вместе. Я вырублю вас обоих одним ударом», – написал Бриггс.

Через несколько дней после этой публикации Владимир Кличко ответил Бриггсу на своей странице в твиттер.

«Вопрос про географию США. Что больше: Гранд-Каньон или рот Шэннона Бриггса?», – написал Владимир Кличко.