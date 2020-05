Кличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом

Владимир иронично отреагировал на заявления американца

#Бриггс, #Кличко

Источник – Чемпион.

Бывший украинский чемпион мира Владимир Кличко высмеял американца Шеннона Бриггса после того, как тот пообещал вырубить его и Эвандера Холифилда одним ударом.

Шеннон Бриггс отреагировал на новость, что Кличко помогает Холифилду перед возвращением в бокс.

В комментариях Владимир поинтересовался шириной рта Бриггса.

Question about US geography?!What’s bigger the Grand Canyon, or Shannon Briggs’s mouth?

— Klitschko (@Klitschko) May 27, 2020