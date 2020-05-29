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Бокс

Кличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом

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Владимир иронично отреагировал на заявления американца

#Бриггс, #Кличко

Источник – Чемпион.

Бывший украинский чемпион мира Владимир Кличко высмеял американца Шеннона Бриггса после того, как тот пообещал вырубить его и Эвандера Холифилда одним ударом.

Шеннон Бриггс отреагировал на новость, что Кличко помогает Холифилду перед возвращением в бокс.

“Власти и Холле! Посмотрите на них. Они объединились. Они хорошо смотрятся вместе. Я нокаутирую вас обоих одним ударом”, – написал Бриггс.

В комментариях Владимир поинтересовался шириной рта Бриггса.

“Вопрос по поводу географии США. Что больше: Большой каньон или рот Шеннона Бриггса?” – поинтересовался Кличко.

Ранее, Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом.

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Источник: champion.com.ua
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