Кличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом

Владимир иронично отреагировал на заявления американца
#Бриггс, #Кличко
Источник – Чемпион.
Бывший украинский чемпион мира Владимир Кличко высмеял американца Шеннона Бриггса после того, как тот пообещал вырубить его и Эвандера Холифилда одним ударом.
Шеннон Бриггс отреагировал на новость, что Кличко помогает Холифилду перед возвращением в бокс.
“Власти и Холле! Посмотрите на них. Они объединились. Они хорошо смотрятся вместе. Я нокаутирую вас обоих одним ударом”, – написал Бриггс.
В комментариях Владимир поинтересовался шириной рта Бриггса.
“Вопрос по поводу географии США. Что больше: Большой каньон или рот Шеннона Бриггса?” – поинтересовался Кличко.
Question about US geography?!What’s bigger the Grand Canyon, or Shannon Briggs’s mouth?
— Klitschko (@Klitschko) May 27, 2020
Ранее, Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом.