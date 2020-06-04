Самый быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду

Повар первым ударом нокаутировал соперника

#Повар

Источник – Чемпион.

Для победы украинскому боксеру Славе Кухару нужна была лишь одна секунда боя.

Украинец первым ударом сразу нокаутировал

После мощного удара оппонент не смог подняться, и судья остановил поединок.

Популярный американский Instagram-аккаунт boxing.media назвал этот поединок сверхскоростной победой в боксе. Отметим, что видео собрало более 60 000 просмотров, что довольно много, учитывая нераскрученність боя и боксеров.



Ранее сообщалось, что Альварес неожиданно изменил соперника.