Самый быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду

Повар первым ударом нокаутировал соперника
#Повар
Источник – Чемпион.
Для победы украинскому боксеру Славе Кухару нужна была лишь одна секунда боя.
Украинец первым ударом сразу нокаутировал
После мощного удара оппонент не смог подняться, и судья остановил поединок.
Популярный американский Instagram-аккаунт boxing.media назвал этот поединок сверхскоростной победой в боксе. Отметим, что видео собрало более 60 000 просмотров, что довольно много, учитывая нераскрученність боя и боксеров.
Ранее сообщалось, что Альварес неожиданно изменил соперника.
Источник: champion.com.ua