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Бокс

Самый быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду

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Повар первым ударом нокаутировал соперника

#Повар

Источник – Чемпион.

Для победы украинскому боксеру Славе Кухару нужна была лишь одна секунда боя.

Украинец первым ударом сразу нокаутировал

После мощного удара оппонент не смог подняться, и судья остановил поединок.

Популярный американский Instagram-аккаунт boxing.media назвал этот поединок сверхскоростной победой в боксе. Отметим, что видео собрало более 60 000 просмотров, что довольно много, учитывая нераскрученність боя и боксеров.

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Ранее сообщалось, что Альварес неожиданно изменил соперника.

Источник: champion.com.ua
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