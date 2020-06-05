Фьюри: У Уайлдера восемь детей, он точно согласится на реванш со мной

Цыганский король уверен, что реванш состоится
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – Sky Sports.
Деонтей Уайлдер выйдет на третий бой с чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри за деньги.
Об этом заявил сам Фьюри.
“У Уайлдера до сих пор является третий бой, который он точно примет. Он это сделает по одной простой причине – деньги.
На кону этого поединка слишком много денег, а у него есть восемь или девять детей, которых нужно кормить.
Он точно проведет реванш, и это супертяжелый вес, все может случиться. Особенно, если соперник – панчер с динамитом в руках, как Уайлдер”, – сказал Фьюри.
Ранее, Уайт заявил, что Уайлдер и Фьюри устроили эстафету.
Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.
Источник: champion.com.ua