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Бокс

Фьюри: У Уайлдера восемь детей, он точно согласится на реванш со мной

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Цыганский король уверен, что реванш состоится

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Деонтей Уайлдер выйдет на третий бой с чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри за деньги.

Об этом заявил сам Фьюри.

“У Уайлдера до сих пор является третий бой, который он точно примет. Он это сделает по одной простой причине – деньги.

На кону этого поединка слишком много денег, а у него есть восемь или девять детей, которых нужно кормить.

Он точно проведет реванш, и это супертяжелый вес, все может случиться. Особенно, если соперник – панчер с динамитом в руках, как Уайлдер”, – сказал Фьюри.

Ранее, Уайт заявил, что Уайлдер и Фьюри устроили эстафету.

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Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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