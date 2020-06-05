Фьюри: У Уайлдера восемь детей, он точно согласится на реванш со мной

Цыганский король уверен, что реванш состоится

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Деонтей Уайлдер выйдет на третий бой с чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри за деньги.

Об этом заявил сам Фьюри.

“У Уайлдера до сих пор является третий бой, который он точно примет. Он это сделает по одной простой причине – деньги. На кону этого поединка слишком много денег, а у него есть восемь или девять детей, которых нужно кормить. Он точно проведет реванш, и это супертяжелый вес, все может случиться. Особенно, если соперник – панчер с динамитом в руках, как Уайлдер”, – сказал Фьюри.

Ранее, Уайт заявил, что Уайлдер и Фьюри устроили эстафету.

Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.