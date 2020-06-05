Президент WBC: Поединок Фьюри с Джошуа – это шанс объединить все титулы

Сулейман высказался о ситуации в хевівейті

#Сулейман, #Джошуа

Источник – Boxing Scene.

Есть много вещей, которые должны случиться, чтобы бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа состоялся.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа – это шанс объединить все титулы. Есть много вещей, которые должны случится, чтобы бой такого уровня состоялся. Сейчас мы видим очень много неопределенности, нельзя говорить о чем-то с уверенностью”, – отметил Сулейман.