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Президент WBC: Поединок Фьюри с Джошуа – это шанс объединить все титулы

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Сулейман высказался о ситуации в хевівейті

#Сулейман, #Джошуа

Источник – Boxing Scene.

Есть много вещей, которые должны случиться, чтобы бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа состоялся.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа – это шанс объединить все титулы. Есть много вещей, которые должны случится, чтобы бой такого уровня состоялся. Сейчас мы видим очень много неопределенности, нельзя говорить о чем-то с уверенностью”, – отметил Сулейман.

Ранее, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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