Головкин не претендует на бой с Альваресом

В Канелло на выбор есть 5-6 соперников

#Головкин, #Альварес

Источник – ESPN Deportes.

Боксер Сауль Альварес, который планирует вернуться на ринг 14 сентября, нет приоритетного кандидата.

Об этом заявил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

“Есть пять или шесть соперников, и мы никого не исключаем, но среди них нет приоритетного кандидата. Сауль сам решит, с кем он хочет драться.

В сентябре Альварес не будет драться с Головкиным. Экономически невыгодно делать это без болельщиков. Они оба открыты для боя, но это произойдет не раньше 2021 года”, – сказал Гомес.