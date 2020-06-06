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Головкин не претендует на бой с Альваресом

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В Канелло на выбор есть 5-6 соперников

#Головкин, #Альварес

Источник – ESPN Deportes.

Боксер Сауль Альварес, который планирует вернуться на ринг 14 сентября, нет приоритетного кандидата.

Об этом заявил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

“Есть пять или шесть соперников, и мы никого не исключаем, но среди них нет приоритетного кандидата. Сауль сам решит, с кем он хочет драться.

В сентябре Альварес не будет драться с Головкиным. Экономически невыгодно делать это без болельщиков. Они оба открыты для боя, но это произойдет не раньше 2021 года”, – сказал Гомес.

Как известно, в список претендентов на бой с Канело входит и бывший двукратный претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО).

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Ранее, Деревянченко начал переговоры с Альвересом по организации боя.

Источник: champion.com.ua
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