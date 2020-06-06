Ты хочешь, чтобы у меня дом в Краснодоне загорелся: Беринчик резко отреагировал на вопрос о украинскую власть

Денис Беринчик прокомментировал вопрос о украинскую власть

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Источник – Чемпион.

Украинский чемпион по версии WBO International Дениса Беринчика (13-0, 9 КО) возбудил вопрос об украинскую власть.

Об этом рассказал сам боксер.

“Денис, ты веришь в наше правительство? Прошел год, а видимых изменений нет. Веришь ли ты, что новые лица государства способны что-то изменить в Украине?

И Беринчик на повышенных тонах заявил:

Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.

Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полет. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы”, – рассказал Беринчик.