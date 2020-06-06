Суббота, 6 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксТы хочешь, чтобы у меня дом в Краснодоне загорелся: Беринчик резко отреагировал на вопрос о украинскую власть
Бокс

Ты хочешь, чтобы у меня дом в Краснодоне загорелся: Беринчик резко отреагировал на вопрос о украинскую власть

AdminНет комментариев
Добавлено

Денис Беринчик прокомментировал вопрос о украинскую власть

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион по версии WBO International Дениса Беринчика (13-0, 9 КО) возбудил вопрос об украинскую власть.

Об этом рассказал сам боксер.

“Денис, ты веришь в наше правительство? Прошел год, а видимых изменений нет. Веришь ли ты, что новые лица государства способны что-то изменить в Украине?

И Беринчик на повышенных тонах заявил:

Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.

Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полет. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы”, – рассказал Беринчик.

Просмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный Sportarena.com (@sportarena_com) 5 Июн 2020 г. в 10:46 PDT

 Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Беринчик: Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда ты открываешь карту, у него триколор

Кличко против коронавирус: игру скачали более 2 миллионов пользователей

Головкин не претендует на бой с Альваресом

Редкач: Владельцы бизнесов вышли с оружием – мятежники отошли

Беринчик: Не имею желания пачкать руки в политике

Закрыть