Беринчик: Никто не застрахован от последствий боев

У Дениса есть люди, которые дадут ему цианистого калия

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Денис Беринчик скрывает за весельем весь страх и всю жуть того, что могут отбить голову.

Об этом он заявил порталу Sport Arena.

“Я скрываю за весельем весь страх и всю жуть того, что могут отбить голову. Я это скрываю за какими-то выходами, смехом, зрелищностью. Играем не по плану, а по накатанному – как мастюха пойдет, так и будет стелить”, – сказал Беринчик.

Актуально: Ты хочешь, чтобы у меня дом в Краснодоне загорелся: Беринчик резко отреагировал на вопрос о украинскую власть

“Не опасаюсь, а просто осознаю, что не в игрушки играю. Точка. С каждым это может случиться, никто от этого не застрахован. У меня есть люди, которые дадут мне цианистого калия”, – подытожил боксер.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Sportarena.com (@sportarena_com) 5 Июн 2020 г. в 10:46 PDT

Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.