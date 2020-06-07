Гірн планирует устроить бой Хэйни – Кэмпбелл

В идеале Гірн хочет устроить бой Девина Хейни против Райана Гарсии
#Хэйни, #Кэмпбелл, #Гірн
Источник – 24boxing.com.ua.
В августе или сентябре может состояться бой между Люком Кэмпбеллом и Девин Хейни.
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“В идеале я хочу устроить бой Девина Хейни против Райана Гарсии. Я думаю, что это потрясающий бой. Но это может занять немного больше времени, поэтому, если мы сможем устроить Хейни против Люка Кэмпбелла, это будет отличная битва. Люк хочет этого боя и Хейни хочет, поэтому я попробую устроить это в августе или сентябре”, – сказал Гірн.
Напомним, Гірн планирует следующий бой Усика на август.
Источник: champion.com.ua