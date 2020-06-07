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Гірн планирует устроить бой Хэйни – Кэмпбелл

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В идеале Гірн хочет устроить бой Девина Хейни против Райана Гарсии

#Хэйни, #Кэмпбелл, #Гірн

Источник – 24boxing.com.ua.

В августе или сентябре может состояться бой между Люком Кэмпбеллом и Девин Хейни.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“В идеале я хочу устроить бой Девина Хейни против Райана Гарсии. Я думаю, что это потрясающий бой. Но это может занять немного больше времени, поэтому, если мы сможем устроить Хейни против Люка Кэмпбелла, это будет отличная битва. Люк хочет этого боя и Хейни хочет, поэтому я попробую устроить это в августе или сентябре”, – сказал Гірн.

Напомним, Гірн планирует следующий бой Усика на август.

Источник: champion.com.ua
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