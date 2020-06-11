Стивенсон вызвал на бой Ломаченко

Стивенсона называют новым Флойдом Мейвезером

#Стивенсон, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.

О желании провести бой американец заявил в Instagram.

“Выбираю Ломаченко. Это было бы для моей истории. Я не думаю, что он решится на переход в суперлегкие вес. Думаю, после того, как он разберется со своими большими поединками в легком дивизионе, он опустится в весе и мы сможет встретиться”, – сказал Стивенсон.

Просмотреть это сообщение в Instagram @ShakurStevenson thinks a win over Lomachenko would look nice on the resume 📄 Сообщение, распространенный ESPN Ringside (@espnringside) 8 Июн 2020 г. в 11:21 PDT

22-летний американец является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), где начинал Ломаченко. Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В последнем бою Стивенсон победил Карабальо.

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял о желании вернуться в свою предыдущую категорию. Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофімо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации). Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.