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Стивенсон вызвал на бой Ломаченко

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Стивенсона называют новым Флойдом Мейвезером

#Стивенсон, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.

О желании провести бой американец заявил в Instagram.

“Выбираю Ломаченко. Это было бы для моей истории. Я не думаю, что он решится на переход в суперлегкие вес. Думаю, после того, как он разберется со своими большими поединками в легком дивизионе, он опустится в весе и мы сможет встретиться”, – сказал Стивенсон.

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@ShakurStevenson thinks a win over Lomachenko would look nice on the resume 📄

Сообщение, распространенный ESPN Ringside (@espnringside) 8 Июн 2020 г. в 11:21 PDT

22-летний американец является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), где начинал Ломаченко. Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В последнем бою Стивенсон победил Карабальо.

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Ранее Ломаченко неоднократно заявлял о желании вернуться в свою предыдущую категорию. Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофімо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации). Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.

Источник: champion.com.ua
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