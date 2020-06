Стивенсон вызвал на бой Ломаченко

Стивенсона называют новым Флойдом Мейвезером

#Стивенсон, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко.

О желании провести бой американец заявил в Instagram.

@ShakurStevenson thinks a win over Lomachenko would look nice on the resume 📄

